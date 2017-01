Brabant kijkt ook mee met de inauguratie van Donald Trump

TILBURG - Een nieuwe president van de Verenigde Staten, dat is natuurlijk overal ter wereld groot nieuws. In Café Babbus in Tilburg wordt daarom vrijdagavond een inauguratiefeestje gebouwd.

De Amerikaanse vlag is al opgehangen in de kroeg en er hangen vlaggetjes aan het plafond. Er gaan ook nog Amerikaanse lekkernijen de kroeg rond. Amerikaanse spareribs natuurlijk.





"Het is een beetje naar Amerikaans idee, zo’n watch party", vertelt organisator Thomas van Groningen. Het idee is dat zoveel mogelijk mensen samenkomen om onder het genot van wat Amerikaanse snacks en natuurlijk de nodige drankjes de ceremonie te bekijken.Hoewel het een echt feestje is, zijn niet alle bezoekers blij met het feit dat Trump vanaf vrijdag de nieuwe president is. Ze noemen het daarom ook wel een 'wegdrinkevent'."Ik ben zelf niet zo’n Trumpliefhebber. Maar ik wilde hier op een bijzondere manier naar kijken", vertelt Van Groningen. "Het is toch een belangrijk moment in de wereldgeschiedenis."De inauguratie is ook te volgen via deze livestream.