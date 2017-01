200.000 tulpen op de Dam, ontworpen in Raamsdonksveer

RAAMSDONKSVEER - Een bijzondere opracht voor ontwerper Floris Hovers uit Raamsdonksveer. Of hij even een ontwerp wilde maken voor een veld van 200.000 tulpen, dat zaterdag wordt neergezet op de Dam in Amsterdam.

Het ontwerp voor het tulpenveld maakte Floris met Ministeck. "Je legt met kleine onderdeeltjes een vorm", legt Floris uit. "De tulpentuin wordt op dezelfde manier opgebouwd, alleen dan met kratjes vol tulpen."



Van meubels naar tulpenveld

Normaal ontwerpt Floris Hovers speelgoedauto's en meubels. Een veld met tulpen is dus iets heel anders. Maar er is ook een overeenkomst: het is lekker kleurrijk. "Ik dacht gelijk: dit gaat om de kleuren van de tulpenbol en de tulpenvelden zoals we die allemaal kennen."



Bloeiende bollenvelden, dat moet het ontwerp van Floris voorstellen. Maar als je er zelf iets anders in ziet, dan vindt hij dat ook prima. "In mijn werk probeer ik ruimte over te laten voor de eigen verbeelding en invulling. Wellicht dat een kind er iets heel anders in ziet dan een volwassene."



Nieuw seizoen

Het tulpenveld op de Dam in Amsterdam is onderdeel van de Nationale Tulpendag. Tulpentelers vieren daarmee de start van een nieuw snijtulpenseizoen. "Ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit gaat zien in het groot", zegt Floris. "Maar volgens mij wordt het best wel spectaculair."



Zo zag het tulpenveld op de Dam er vorig jaar uit: