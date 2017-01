Adrie van der Poel: 'Niels Albert kan beter zijn mond houden'

HOOGERHEIDE - Adrie van der Poel kan weinig met de kritiek van oud-veldrijder Niels Albert, die het opmerkelijk vindt dat de parcoursbouwer ook bij het WK-parcours in het Luxemburgse Bieles de helpende hand toesteekt. En dat terwijl zijn zoon Mathieu een van de favorieten voor de regenboogtrui is. Van der Poel noemt de woorden van Albert respectloos. "Als je niet weet waar het over gaat, kun je beter je mond houden."

Zijn zoon Mathieu reageerde vorige week ook al als door een adder gebeten toen Niels Albert, ploegleider van zijn grootste rivaal Wout van Aert, in de Belgische pers liet weten dat het bizar is dat Adrie van der Poel door de organisatie was gevraagd om zich over het parcours te buigen. Albert is bang dat Mathieu in het voordeel is als hij volgende week de strijd in Luxemburg aangaat met Wout van Aert.





Adrie van der Poel zelf is momenteel in zijn eigen dorp Hoogerheide het parcours aan het uitzetten waar zondag de wereldbekerfinale veldrijden op wordt verreden. De wereldkampioen van 1996 stond op vrijdag nog met een bezem het zand van de immense trap naar het hoogste punt van de Brabantse Wal te vegen."Het is een kwestie van van je goed informeren", zegt de vader van Mathieu. "Ik heb in Luxemburg niet eens dezelfde functie die ik hier in Hoogerheide heb. Ik vind het respectloos."Volgens Van der Poel hoeft hij voor het WK in Bieles alleen 'wat palen in de grond te stampen en wat hekken te sjouwen'. "Dat parcours was al getekend, er is iemand anders eindverantwoordelijk. De dingen die ik leuk vind, zijn er zelfs uitgehaald. Ik heb wel meegedacht met biertenten, wat bochten en posities voor fotografen. Er komt veel bij kijken. Als je daar niet tussen zit, kun je beter je mond houden. Bovendien bouw ik nooit een parcours voor mijn eigen kinderen. De desbetreffende persoon moet mij ook beter kennen."