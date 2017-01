Nick Mulder is terecht: 'Hij zit op politiebureau Best voor onderzoek'

DEURNE - De 15-jarige Nick Mulder uit Deurne is terecht. De jongen was al vijf dagen vermist, tot groot verdriet van zijn moeder Janet Böhm. Volgens haar zit Nick nu op het politiebureau in Best. "Hij is daar omdat er onderzoek wordt gedaan naar de situatie waarin hij werd gevonden. Hij zat namelijk bij iemand thuis in Tilburg. Wie dat is en waarom wordt onderzocht."

Böhm verwacht dat ze haar zoon zaterdag weer in haar armen kan sluiten. "Ik ben in ieder geval blij dat hij in goede gezondheid verkeert. Ik kan weer rustig slapen dit weekend", laat ze opgelucht weten.



Flyeren en oproepen

Als dagenlang was ze aan het flyeren in Deurne. Ze plaatste ook een oproep op Facebook om uit te kijken naar haar zoon.



Volgens Böhm had haar zoon alle oproepen op tv en internet gezien, maar kon hij om een of andere reden geen contact opnemen met zijn moeder. "Hoe dat precies zit, wordt hopelijk de komende dagen duidelijk."



Weggelopen uit instelling

Nick ontsnapte maandag uit de gesloten instelling Vreekwijk in Deurne samen met een vriend, die ook in de instelling zat. De politie heeft hem vrijdag op de website met vermiste personen gezet, in de hoop tips te krijgen van het publiek.



"Ik vind het super dat het zo gedeeld wordt op Facebook. Hoe meer het gedeeld wordt, hoe groter de kans is dat ik hem vind. Hij is nog nooit een nacht weg geweest dus mijn zorgen zijn heel groot. Vooral met deze kou", liet de moeder van Nick eerder weten.



Mensen op straat leefden mee

De moeder van Nick kreeg op straat veel medeleven. "Ik hoop dat hij snel gevonden wordt en we kijken naar hem uit", zo luiden de hartverwarmende reacties van het voorbij lopende winkelpubliek.



De flyers van Böhm en haar vriendinnen vonden gretig aftrek. "Het is prachtig om te zien hoe iedereen meeleeft."