Gekkenhuis bij prins carnaval in Esch: woning prins Ricardo versierd met graffiti

ESCH - Je kunt het natuurlijk van de daken schreeuwen als je dit jaar prins carnaval mag zijn. Prins Ricardo, de 35-jarige Rick van de Ven, doet dat niet. Nee, hij laat zijn huis vol graffiti bekladden: "Iedereen mag weten dat ik dit jaar prins carnaval ben.''

Het is nu wel meteen duidelijk voor de gehele straat. Het huis aan de Hulsberg in Esch is een hoekhuis en op de muur aan de straatkant is een groot carnavalesk kunstwerk verschenen, inclusief een portret van de kersverse prins.



"Ik wilde laten zien dat we in Oggelvorsenpoel feestelijk aangelegd zijn." Esch heet Oggelvorsenpoel tijdens carnaval en oggelvors is mooi dialect voor kikker. Ook die ontbreekt natuurlijk niet in de muurschildering.



Glurende buren

De buren kunnen er gelukkig ook mee lachen. "Het was wel even schrikken", vertelt de overbuurman die vanuit zijn huiskamer recht op de graffiti uitkijkt. "Ik heb het iedere dag kunnen volgen hoe het gemaakt werd en ik vind het er toch best leuk uitzien."



De buren hoeven er niet heel hun leven tegenaan te kijken. De muur wordt na de carnaval weer afgebroken. Prins carnaval zit namelijk midden in een verbouwing, maar die zal de komende maand iets minder hard opschieten met alle activiteiten voor de deur.