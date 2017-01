Dit kun je verwachten van het Keiebijters Kletstoernooi 2017

HELMOND - Het is elk jaar weer een groot spektakel: het Keiebijters Kletstoernooi in Helmond. Vier weken lang strijden twaalf tonpraters voor de felbegeerde Zilveren Narrenkap. Vorig jaar mocht Andy Marcelissen deze mee naar huis nemen. We blikken alvast met enkele acts vooruit op de aanstaande kletsavonden 21 januari, 28 januari en 4 februari.

Arian Compen

Vorig jaar stond Compen in de finale met zijn act als dansmarieke. "Het was eigenlijk wel een apart figuur. Een kruising tussen een soort Hells Angel en een dansmarieke. Die kwam vrij banaal voor de dag." Compen probeert zijn act altijd een beetje absurd te maken.



Dit jaar is hij A3 de Verlosser, een kraamverzorger. "Hij komt op het podium vertellen dat hij veel heeft meegemaakt. Een hele bevalling wel te verstaan." Compen heeft dit type gekozen omdat hij een mannelijke kraamverzorger apart vindt. "Ik denk dat een kraamverzorger veel meemaakt. Daar kan je de meest gekke dingen mee bedenken."



Wichard de Benis

Vorig jaar was De Benis er niet bij omdat hij vond dat zijn type meer voorbereiding nodig had. Dit jaar is hij er helemaal klaar voor. De Benis zal in de huid van marathonloper Krankjorum kruipen. "Ik ga de marathon door Helmond lopen. Ik krijg het erg zwaar, maar ik weet toch vanuit een kansloze positie de marathon te winnen."



Het idee voor het typetje is ontstaan vanuit zijn eigen ervaring. "Ik ben zelf marathonloper geweest. Dit typetje hing al jaren in mijn hoofd. Vervolgens begint zo’n buut te groeien en dan uiteindelijk staat 'ie er."



Hans Keeris

Op 13 januari won Keeris het Brabants Kampioenschap Tonpraoten met zijn buut 'De Blaasmuzikant', maar over het Keiebijters Kletstoernooi is hij voorzichtig. "Het kampioenschap heeft een groot deel van mijn aandacht gekregen. Normaal speel ik mijn buut ongeveer vijfentwintig keer voor publiek. Nu ben ik blijven hangen op ongeveer vijf keer." Volgens Keeris spelen de meeste mensen dezelfde buut bij de wedstrijden, maar zelf speelt hij altijd twee verschillende typetjes.



"Ik ben ooit bij de Keiebijters begonnen en twee jaar later deed ik mee aan het kampioenschap. Ik heb toen een eerder typetje van het toernooi gebruikt. Zo is dat uit elkaar gaan lopen." Voor het Keiebijters Kletstoernooi kruipt Keeris in de huid van Gerrit Zalm. "Het zal gaan over dat hij uit de politiek is gestapt, wat hij meemaakt op de markt en hoe hij zijn vis vangt." Dit type is ontstaan omdat Keeris iets met een visboer wilde doen. "Toen zag ik meneer Zalm voorbij komen op televisie. Zijn brede lach past wel bij het tonpraten en bij carnaval. Het is een vrolijke meneer die meneer Zalm."



Wil jij de hoogtepunten van vorig jaar nog een keer terugkijken? Kijk dan aanstaande vrijdag 20 januari naar Omroep Brabant. Vanaf 28 januari zenden we het toernooi van 2017 uit.