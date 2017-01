Is Klaas Dijkhoff de slimste mens? Dit weet hij van Brabant [FILMPJE]

BREDA - Spannend vond hij het wel, staatssecretaris Klaas Dijkhoff. De bewindsman uit Breda staat vrijdagavond in de finale van het televisieprogramma De Slimste Mens.

Het is voor het eerst dan een lid van het kabinet het aandurfde om mee te doen aan de populaire kennisquiz."Natuurlijk is er een afbraakrisico", zegt Dijkhoff ."Je zou kunnen afgaan, omdat je hele simpele dingen niet blijkt te weten. Maar ik vond het laf om om die reden niet mee te doen."Dijkhoff is geen groentje bij de quiz. Hij speelt het spel al heel vaak op De Slimste Mens-app." Vrienden zeiden dat ik dan ook maar een mee moest doen aan de televisieversie."De Bredase staatssecretaris deed het geweldig de afgelopen twee weken. Iedere dag loop je het risico af te vallen, maar Dijkhoff zit vrijdag al voor de elfde achtereenvolgende keer in de quiz. Hij is daarom favoriet voor de overwinning.Of hij vrijdagavond De Slimste Mens wordt? De finale is al opgenomen, en Klaas mag en gaat er niks over zeggen. "Je moet maar gewoon kijken en een beetje voor me duimen."De Slimste Mens is vrijdagavond om 20.30 te zien op NPO 2