Vechtpartij op de snelweg na verkeersruzie bij Ravenstein

RAVENSTEIN - Bij een vechtpartij op de A50 zijn vrijdagochtend drie mensen aangehouden. De drie mannen worden verdacht van het in elkaar slaan van een bestuurder van een andere auto in de middenberm, ter hoogte van Ravenstein.

De verklaringen over de verkeersruzie lopen volgens de politie uiteen. Wel is duidelijk dat er een mogelijk opzettelijke aanrijding is geweest tussen een grijze Audi en een zwarte Renault Twingo.



Wie de aanrijding heeft veroorzaakt en op welke manier is nog onduidelijk. De politie zoekt daarom naar getuigen van de aanrijding en de vechtpartij.