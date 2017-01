Rafaël, de film over de Eindhovense die zwanger is van een vluchteling

EINDHOVEN - In 2011 ging het verhaal van Eindhovense Winny de wereld over. Ze was zwanger van haar Tunesische man Nizar en moest Tunesië ontvluchten, omdat het land door de Arabische Lente te onveilig was geworden. Tot haar verbazing mocht Nizar niet mee, omdat hij in één klap als ‘vluchteling’ werd gezien. Maar hij zou alles op het spel zetten om toch bij de geboorte van zijn zoon Rafaël te zijn. Dit hartverscheurende drama móet verfilmd worden, legt producent Reinier Selen uit.

“We volgden het verhaal al sinds 2011, toen Winny in het nieuws kwam,” vertelt Selen. “Dit is echt een goed, waargebeurd verhaal. En een uitgelezen kans om een menselijk verhaal achter de Arabische Lente en de vluchtelingencrisis in kaart te brengen. Veel mensen vroegen ons al waarom zo’n film nog niet gemaakt was.”



Crowdfunding

Het budget voor de film is na bijdragen van onder meer de Nederlandse Filmfonds, verschillende Italiaanse filmfondsen en de EO bijna compleet. Het project mist nog 300.000 euro die ze met crowdfunding bij elkaar willen inzamelen. “Investeerders worden ook betrokken bij het hele project,” legt de producent uit. “Met de film gaan we ook een educatieproject ontwikkelen voor middelbare scholen.”



Motivatie

De opnames gaan in mei beginnen, onder leiding van regisseur Ben Sombogaart. En waarom deze Oscar genomineerde regisseur deze film heeft gekozen? “De situatie waar die twee al die tijd in zaten. Dat gevoel van wanhoop, frustratie, onbegrip, die woede, waar ik ook zo boos van word: dat motiveert mij enorm in dit project.”



Ongeloof

Sombogaart is bekend van De Tweeling en Knielen Op Een Bed Violen. “Ik hoop dat het publiek van deze film kan voelen hoe deze twee mensen zo zijn tegengewerkt door dit onmenselijke systeem. Het ongeloof van een getrouwd stel dat niet samen mag zijn in een veilig land bij de geboorte van hun kind,” aldus de regisseur.



Ondertussen zijn Winny en Nizar en hun 5-jarige zoon Rafaël gelukkig samen in het Belgische Neerpelt. Hun film gebaseerd op hun verhaal “Rafaël” gaat begin 2018 in première. Meer informatie over hoe je de film kan steunen en de trailer zijn hier te vinden.