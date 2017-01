Tom Boere scoort opnieuw voor FC Oss, maar Helmond Sport wint

HELMOND - Doelpuntenmachine Tom Boere scoorde wederom, maar toch won Helmond Sport van FC Oss. De Helmonders wonnen met 3-1. Teije ten Den maakte er twee voor de thuisploeg, Justiana scoorde de andere goal voor Helmond.

Helmond Sport kwam geweldig uit de startblokken in deze Brabantse derby. De tweede minuut liep nog maar pas en Teije ten Den scoorde al de 1-0. Oss rechtte de rug en vertrouwde op doelpuntenmachine Tom Boere. En terecht, want na achttien minuten kopte Boere de 1-1 binnen. Het was alweer doelpunt nummer 24 voor de spits.





De 1-1 was niet vreemd gezien het spelbeeld. Beide ploegen kregen kansen om te scoren. Dat er veel gebeurde voor beide doelen maakte de kou voor de fans iets draaglijker. Overigens leek de kou de Helmonders niet te deren, Braber, Warmolts en Edwards speelden met korte mouwen. De ploeg van trainer Roy Hendriksen was niet alleen warmbloediger maar ook beter. Ondanks kansen voor Höcher, Edwards en Ten Den werd er niet gescoord voor de rust.Ook in de tweede helft waren er kansen over en weer. Tot Helmonder Stephen Warmolts hinderlijk voor keeper Ronald Koeman ging lopen en geel kreeg. Dat was zijn tweede en dus rood. Helmond liet zich daardoor niet van de wijs brengen. Sterker nog. De ploeg kwam zelfs op 2-1. Linksback Gillian Justiana verschalkte Koeman met een bekeken schot.Toen Teije ten Den even later vrij eenvoudig de 3-1 kon binnenwerken omdat Koeman de bal niet vasthield was de verrassing compleet: 3-1 voor de tien van Helmond. Na de 3-1 probeerde Oss wel terug te komen in de wedstrijd, maar grote kansen kreeg de ploeg van Francois Gesthuizen niet.