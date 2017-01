Leerlingen herdenken leraar die van het dak afsprong met een feest: 'Een proost op onze held'

DEN BOSCH - Honderden leerlingen en oud-leerlingen van het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch hebben vrijdagavond wiskundeleraar Erik Oltmans met een feest herdacht. Maandag pleegde hij zelfmoord door van het dak van de school te springen. "Erik zou niet hebben gewild dat wij in een hoekje gaan zitten huilen, hij was zelf ook een echt feestbeest", zegt een oud-leerling.

Op het oog lijkt het een gewoon besloten feestje met jonge mensen in café Blondt op de Parade in Den Bosch. Maar het is een herdenking van de geliefde wiskundeleraar die deze week op school een einde maakte aan zijn leven. 'Een proost op onze held Oltmans', staat er op de deur.



Een van ons

"Het is een soort afscheidsfeest", zegt een organisator. "Dat er honderden leerlingen en oud-leerlingen komen laat zien hoeveel indruk de heer Oltmans heeft achtergelaten", vervolgt hij.



LEES OOK: Zelfmoorddeskundige na dood docent Erik Oltmans: 'Blijf niet rondlopen met gedachten aan suïcide'



"De band die je met hem had, was een band waar eigenlijk geen definitie voor was, hij was een van ons." Eerder op de dag kwamen maar liefst 1300 mensen bijeen op de Parade om met een ceremonie Oltmans te herdenken.



Geruchtenstroom

Op social media gonst het natuurlijk van de geruchten over de aanleiding voor de zelfmoord. Zo zou de leraar zijn gepest door leerlingen. "Allemaal onzin", zegt de organisator van het feest.



"Zijn leerlingen zag hij als zijn eigen kinderen, de reden dat hij het juist op school heeft gedaan is waarschijnlijk omdat het de plek is waar hij zich het gelukkigst heeft gevoeld in zijn hele leven, toen hij de beslissing nam was hij niet in een rationele bui, anders zou hij het nooit op die plek hebben gedaan."



LEES OOK: 'Een groot verlies', oud-leerling schrijft eerbetoon aan wiskundeleraar Erik Oltmans



André Hazes

"Het was een prachtige vent, altijd in voor een feestje en menselijk, wij weten wat voor een gezellige vent het was. Dat maakt dat wij hem willen herinneren zoals hij was, een echt feestbeest", zegt een oud-leerling.



Omdat Oltmans een Amsterdammer was klinkt vrijdagavond ook een paar keer André Hazes in de kroeg op de Parade."Door een drankje op hem te drinken, herdenken wij hem."