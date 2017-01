Auto vliegt spontaan in brand

EINDHOVEN - In Eindhoven is vrijdagavond rond halftien een auto spontaan in brand gevlogen. De eigenaar van de Volkswagen Golf belde zelf de brandweer. Volgens getuigen was de man bijna thuis toen hij vuur onder de motorkap uit zag komen.

Het verspreidde zich zo snel dat het niet meer onder controle gehouden kon worden. Voordat hij er erg in had, stond de hele auto in brand.



Mobiel toilet ook afgebrand

Het vuur sloeg over op een mobiel toilet dat naast de auto stond. Een andere auto liep ook schade op.



De exacte oorzaak van de brand is onduidelijk. Het kostte de brandweer een klein halfuur om te blussen.