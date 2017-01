Auto rijdt winkelpui binnen, bestuurder aangehouden

BREDA - In Breda is vrijdagavond rond tien uur een auto een winkelpui binnengereden. Dat gebeurde bij een vestiging van de Eurogordijn aan de Heuvelstraat. De politie hield de bestuurder van de auto aan.

In de auto zaten ook een vrouw en twee kinderen. Die zijn alle drie per ambulance naar het ziekenhuis gebracht met onbekende verwondingen.



De man is er waarschijnlijk zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Hij hoefde in ieder geval niet mee naar het ziekenhuis.



Luidruchtig tegen politie

Waarom de man precies is aangehouden is niet bekend. Maar volgens getuigen was hij luidruchtig tegen de politie.