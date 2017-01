Uit Duitsland gestolen auto uitgebrand in Den Bosch

DEN BOSCH - In Den Bosch is vrijdagavond aan De Kabouters een auto helemaal uitgebrand. De politie vermoedt dat het voertuig gestolen is en wellicht is gebruikt bij een overval eerder op de avond in Overloon.

Toen de brandweer aankwam stond de auto volledig in de hens. De brand was snel onder controle maar de brandweer kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde.



De auto had geen kentekenplaten. Maar via het chassisnummer kon de politie de gegevens achterhalen. Volgens de politie zou de auto gestolen zijn in Duitsland. Of de auto ook daadwerkelijk is gebruikt bij de overval in Overloon, is niet met zekerheid te zeggen.