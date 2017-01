Man berooft meisje van telefoon in Berkel-Enschot

BERKEL-ENSCHOT - Een 14-jarig meisje is vrijdagavond in Berkel-Enschot beroofd van haar mobiele telefoon. Dit gebeurde toen ze fietste over de Heikantsebaan.

Een man sneed het meisje af. Daardoor belandde ze in de berm. Vervolgens eiste de man haar telefoon. Die moest ze van hem ontgrendelen. Daarna ging de man er vandoor. Een voorbijganger schoot het meisje te hulp. De dader is niet meer gevonden.



Sproetjes

De dief is een blanke man met sproetjes. Hij droeg een groene bivakmuts, een donkere jas en broek en had dikke zwarte handschoenen aan. Hij wordt ongeveer 20 jaar oud geschat.