Agenten ruiken luchtje, hennepkwekerij met 7000 stekken en 500 planten ontdekt

TILBURG - Agent hebben vrijdag in een pand aan de Lovense Kanaaldijk in Tilburg een hennepkwekerij en –stekkerij ontdekt.

Twee mannen (42 en 52 jaar) die in het pand aanwezig waren zijn opgepakt. De agenten waren voor een ander onderzoek in de buurt van het gebouw aan het werk en roken een henneplucht. Deze lucht bracht de agenten op het spoor van de kwekerij.



De agenten werden in het pand binnengelaten door een van de verdachten en mochten aanvankelijk alleen de voorkant van het gebouw bekijken. Later bleek in andere delen van het gebouw de kwekerij en de stekkerij te zitten. In totaal werden 7000 stekken en 500 planten ontdekt.