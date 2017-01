48 uur bivakkeren in koude parkeergarage beloond met kaarten voor Priense Swaree

ROOSENDAAL - Bij een enkeling vallen de ogen even dicht. Maar de meeste Tullepetaonen zijn nog opmerkelijk fit. Zaterdagochtend kwamen een paar honderd Roosendalers naar Schouwburg De Kring in hun stad om felbegeerde kaarten in ontvangst te nemen voor carnavalspektakel Priense Swaree. Daar moesten ze voorafgaand aan de zaterdagochtend wel iets voor doen: zo'n 48 uur bivakkeren in een parkeergarage. "Het was een groot feest!"

Zang, dans, cabaret en heel veel muziek. Dat wordt voorafgaand aan carnaval jaarlijks gepresenteerd aan 1600 gelukkige Tullepetaonen, lees Roosendalers. Het Priense Swaree is een happening. Maar minstens even beroemd is de Nacht van het Swaree. Dan wordt er in een parkeergarage in het centrum van Roosendaal 'gelegen' voor kaarten.



De spelregels zijn simpel. Degenen die als eersten gaan 'liggen', mogen zaterdagochtend als eersten hun kaartjes voor het Swaree in ontvangst nemen. Niet 'liggen' betekent meestal: dikke vette pecht want uitverkocht.



Rond elf over negen zaterdagochtend wapperen de eerste drie in de rij trots met hun entreebewijzen. "Dat voelt best goed." En dat mag ook wel.Vanaf donderdagnacht halftwee bivakkeerden ze in de garage. En dat vindt een echte Tullepetaon vooral 'stikleutig'. De nummer 2 met kaarten: "Het is echt een soort campinggevoel. Iedereen heeft een klapstoeltje bij en chips en kaas. Flessen Schrobbelèr vliegen in het rond."In de foyer van de schouwburg is het volle bak. De rij voor de koffie is bijna net zo lang als die voor de kaarten. Achter in de hal nippen vier dames van hun bakkie troost. Om de schouders hebben ze poncho's, uiteraard in de Roosendaalse carnavalskleuren rood en wit. Hun hoofden zijn gesierd met mutsen in de vorm van de Tullepetaon, de parelhoen. Voor hen begon het 'liggen' vrijdagochtend vroeg. "Ik heb nummer 97. Nog heel even wachten en dan zijn we aan de beurt."De koude nacht zijn ze prima doorgekomen. "Jassen, slaapzakken, fleece dekens, laag over laag over laag. Als een mummie waren we ingepakt. En een borrel erbij." Dronken zijn ze niet. Dat kan door gedegen training komen, geven ze toe. Voor één van de dames was het haar Nacht van het Swaree-ontgroening. "Zeker voor herhaling vatbaar."Ergens verderop in de zaal zit iemand te knikkebollen. Van vermoeidheid bij de vier dames nog geen spoor: "Maar dat zal over een paar uur wel anders zijn." Dan kunnen ze naar bed. Met naast het hoofdkussen de felbegeerde kaartjes. Want die zijn in the pocket.