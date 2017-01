Zeventien kilogram hennep in auto A58 Roosendaal

De hennep was verdeeld over verschillende tassen.

ROOSENDAAL - In een auto op de A58 bij Roosendaal vond de politie vrijdag zeventien kilogram gedroogde henneptoppen. De politie was gewaarschuwd dat er drugs werd gedeald in de buurt van de Haverschmidtlaan en dat hier twee auto's, met een Belgisch en een Nederlands kenteken, bij betrokken zouden zijn.

Toen de auto's naar de A58 reden, zetten de agenten de achtervolging in. Op de snelweg naar Bergen op Zoom besloten zij de auto met het Belgische kenteken te controleren.



Bestuurder naar politiecellencomplex

De gedroogde henneptoppen zaten in verschillende tassen. De bestuurder, een 27-jarige man uit het Belgische Quiévrain, werd aangehouden. Hij is voor verder onderzoek naar het politiecellencomplex Mijkenbroek in Breda gebracht. De auto en de drugs zijn in beslag genomen.