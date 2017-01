Nick (15) liep weg omdat hij zich bedreigd voelde, na vijf dagen onderduiken werd hij gevonden

DEURNE - Bedreigingen vanuit de groep op de gesloten instelling Vreekwijk in Deurne waren voor Nick Mulder de reden om weg te lopen. Samen met een klasgenoot nam hij de benen, omdat hij zich niet meer veilig voelde. Dat vertelt zijn moeder Janet Bohm. Vijf dagen lang was hij spoorloos.

Volgens haar heeft Nick bijna een week ondergedoken gezeten bij een vriend van de klasgenoot met wie hij wegliep. "Hij had geen telefoon en kon geen contact opnemen, het spijt hem heel erg", zegt zijn moeder.



'Er zullen wel tranen vloeien'

Nick en zijn schoolvriendje liepen tegen de lamp toen ze gingen zwartrijden met de trein. In Best zijn ze opgepakt door de politie.



"Veel mensen vragen zich af waarom Nick niet gewoon thuis woont, maar dat is onmogelijk omdat hij zeer agressieve buien heeft en een ernstige gedragsstoornis", legt zijn moeder uit. Zij wil wel dat er beter wordt opgelet op Vreekwijk, want Nick mag niet zonder begeleiding de weg op.



Zaterdagmiddag kan zijn moeder hem eindelijk weer in de armen sluiten: "Er zullen wel tranen vloeien", zegt zijn ze.