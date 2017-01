Groep jongens na akkefietje tijdens het stappen geschopt en geslagen door vier mannen

Groep jongens mishandeld na stapavond door vier mannen in Waalwijk

WAALWIJK - Een groep jongens is vrijdagavond in de Stationsstraat in Waalwijk na een avondje stappen mishandeld door vier mannen. De jongens kregen rake klappen en schoppen. Bovendien werden ze door de mannen bedreigd met kapotgeslagen bierflessen.

Aanleiding was vermoedelijk een akkefietje met de mannen aan het begin van de avond in een café aan de Grotestraat. Het incident werd in de kiem gesmoord en de vier mannen hadden het café al verlaten. Toen de jongens rond drie uur naar huis gingen, kwamen ze de groep mannen op straat tegen.



Kapotte bierflessen

Daar werden de jongens bedreigd met de kapotte bierflessen en er ontstond een vechtpartij. Een van de jongens werd door een man op de grond geduwd, waar hij liggend op de grond klappen en schoppen kreeg. Ook de andere jongens kregen rake klappen.



Een omstander kwam tussen beide groepen, waarna de mannen ervandoor gingen. De jongens hebben medische hulp gekregen. De politie doet onderzoek naar de vechtpartij.