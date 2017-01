Pleun ronde verder in The Voice: 'Zo fijn dat Pleun echt Pleun is'

LIESHOUT - Pleun Bierbooms heeft zich geplaatst voor de derde liveshow van The Voice of Holland. Maar de deelneemster uit Lieshout kreeg voor haar uitvoering van 'Edge of Glory' van Lady Gaga wel een iets lagere score dan tijdens de eerste live-show van een week geleden. Toen liet ze de jury en het publiek versteld staan met haar vertolking van 'Writing's on the Wall' van Sam Smith.

Pleun kreeg vrijdag van Ali B. en Sanne Hans - beter bekend als Miss Montreal - een acht voor haar optreden, maar Guus Meeuwis gaf slechts een 7,5.



Enorm dilemma

"Ik had het gevoel dat je zeker in het begin van dit optreden aan het zoeken was", legde de Tilburgse zanger uit. "Wat ik wel heel knap vind, is dat je je daarna 'erin knokte'. Daar houd ik heel erg van. Vorige week scoorde je ontzettend hoog. Maar ik vind een 7,5 nog steeds een heel mooi cijfer. Het is niet hetzelfde als vorige week, maar dat is helemaal niet erg, joh."



Ook Ali B. dacht in eerste instantie aan een 7,5 als rapportcijfer. "Maar ik wil je het voordeel van de twijfel geven, omdat je een enorm dilemma hebt. Ik heb begrepen dat je - als je straks klaar bent met The Voice - niet een soort Adele zijn. Je wil ook dit soort liedjes doen. Maar dan moet er wel echt meer in zitten dan nu. Als dit is wat je wil doen, vind ik het heel dapper en heel moedig. Maar laat je dan echt gaan, voel je dan ook vrij in dit soort liedjes."



Toeters en bellen

Het hoogste cijfer kreeg Pleun van Waylon: een 9. "Pleun heeft haar eigen kwaliteiten en ze is autoriteit genoeg op vocaal gebied om niet met anderen vergeleken te hoeven worden", meent de zanger.



"Dit betekent niet dat ze per se deze muziek na deze competitie wil gaan doen", legde hij zijn collega-juryleden uit. "Het is vooral een kwestie van het afstappen van hetgeen haar zo neerzet als Adele. Laten zien dat ze dit ook kan. Met alle toeters en bellen achter haar, met dansers en danseressen."



'Ik zie jóu'

"Als puntje bij paaltje komt, sta je er echt", vertelde Waylon aan Pleun. "Dan hoef je alleen maar te staan, niet te dansen. Dan kijk je in de camera... Je hebt een prachtige kop, echt niet normaal. Ik ben dan echt fan van je."



Waylon kreeg bijval van Sanne Hans: "Ik vind het zo fijn dat Pleun echt Pleun is", zei Miss Montreal. "Als ik jou zie optreden, zie ik jóu. Wat je ook zingt. Dat is echt het allerbelangrijkste. Dat doe je fantastisch."



App-stemmers

Met de scores van de juryleden kwam Pleun uit op een gemiddelde van 8,13. De app-stemmers beoordeelden haar optreden nog wat positiever. Uit die stemming kwam een 8,27 als rapportcijfer.