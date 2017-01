Gevangene sticht brand in zijn cel in PI Vught

VUGHT - Een gevangene heeft zaterdagochtend brand gesticht in zijn cel in de gevangenis in Vught. De man raakte daarbij niet gewond, maar is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen is dat een standaardprocedure om te controleren of hij bijvoorbeeld rook heeft ingeademd.



Meteen na de brandmelding kort na half twaalf rukten de hulpdiensten uit naar de gevangenis. Korte tijd later werd de gevangene onder begeleiding van de politie en bewakers met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.