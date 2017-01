Koelkast vol schimmel, huis vol etensresten en overal kleding, politie helpt hulpeloze Eindhovenaar

EINDHOVEN - De politie heeft een hulpeloze man uit zijn huis in Eindhoven laten halen en het team Bemoeizorg Eindhoven ingeschakeld. Agenten werden getipt toen de man in de sneeuw tegen een gevel van een huis aan het Wilhelminaplein in Eindhoven hing.

"Het leek er op dat de man stond te slapen", laten de agenten weten op Facebook. "Hij leek ernstig onder invloed." Ze kregen nauwelijks contact met hem. Daarom namen ze hem mee naar het politiebureau en gaven ze de man daar een kopje thee. Daar knapte hij zichtbaar van op.



'Lucht was ondraaglijk'

Hij kwam nog steeds niet goed uit zijn woorden, maar hij kon wel vertellen wie hij is en dat hij in Stratum woont. Daar brachten ze hem vervolgens naartoe. Maar toen ze het huis binnengingen, schrokken de agenten. "Het huis was niet onderhouden en overal lagen kledingstukken en etensresten. De grond plakte onder onze voeten."



Omdat de man honger had, liep een van de agenten naar de koelkast. Die zat vol schimmel en stond vol voedingsmiddelen die over de datum waren. "De lucht was ondraaglijk. Daarom werd de koelkast meteen weer dicht gedaan. Op het aanrecht lag nog wel een vers brood. Dit hebben we aan de man gegeven zodat hij toch wat kon eten."



Geen contact met familie of vrienden

De agenten maakten zich ernstig zorgen om de man. Hij heeft geen contact meer met zijn familie of vrienden. Daarom schakelden de agenten het team Bemoeizorg Eindhoven in. Dat schrok ook van de situatie, toen er samen met de buurtbrigadier een kijkje in het huis werd genomen.



"Bemoeizorg kwam tot de conclusie dat dit onhoudbare situatie was en dat de man ergens anders onder gebracht moest worden", laat een woordvoerder van de politie weten. "De man is nu geplaatst in een opvanghuis. Daar kan hij douchen, slapen en heeft hij schone kleding gekregen."