Floor van den Brandt tweede op 500 meter NK sprint, Ireen Wüst vijfde in voorbereiding op WK

HEERENVEEN - Floor van den Brandt uit Haarsteeg is tweede geworden tijdens de 500 meter op het NK sprint, achter Sanneke de Neeling. Ireen Wüst uit Goirle, die het NK sprint gebruikt als voorbereiding op het WK afstanden, werd vijfde in een uitverkocht Thialf. Bij de mannen werd Daidai Ntab uit Oisterwijk derde op de 500 meter.

De Neeling reed de 500 meter in 38,88, Van den Brandt werd tweede met 38,93. Anice Das stond ook op het podium, de nummer drie eindigde in 38,95. Wüst is in voorbereiding op de WK afstanden in Zuid-Korea (9 tot en met 12 februari), tijdens de 500 meter eindigde de topschaatsster uit Goirle als vijfde in een tijd van 39,28.



Later op zaterdag rijden de vrouwen nog een 1000 meter. Zondag volgen de tweede manches op de 500 en 1000 meter. Er zijn nog twee startbewijzen te verdienen voor de WK sprint eind februari in Calgary.



Brons voor Ntab

Bij de mannen ging de winst zaterdagmiddag op de 500 meter naar Jan Smeekens. Hij reed de afstand in 34,85. Nederlands kampioen Ntab uit Oisterwijk werd in 35,08 derde, achter Ronald Mulder (34,98).