Wethouder zakt door het ijs: 'Ik blijf morgen maar thuis'

TERHEIJDEN - Wethouder Harry Bakker van gemeente Drimmelen is zaterdagmiddag door het ijs gezakt op de ijsbaan in Terheijden. Hij raakte niet ernstig gewond maar de schrik zit er goed in.

Bakker knalde naar eigen zeggen met zijn knie en dijbeen tegen het ijs aan. Voor de zekerheid liet hij foto's maken bij de huisartsenpost maar er was geen breuk te zien. "Ik ben wel erg geschrokken. Ik kan moeilijk lopen en ik heb bloeduitstortingen."



Kort schaatsplezier

De ijsbaan was zaterdagochtend rond negen uur geopend. Het schaatsplezier was maar van korte duur. Rond halftwee, na het ongeluk met de wethouder, ging de baan weer dicht.



Penningmeester Toin Lips laat weten dat het bestuur van de IJsclub Terheijden zondagochtend weer bij elkaar komt om het ijs te keuren. "Vanaf zes uur vanavond gaat het weer vriezen, dus we hebben goede hoop."



Bakker houdt het voorlopig nog even voor gezien. "Ik blijf morgen denk ik maar thuis."