Thalita de Jong wint Kasteelcross, Cyclocross Rucphen voor Lars van der Haar

RUCPHEN - Thalita de Jong heeft zaterdag de Kasteelcross in het West-Vlaamse Zonnebeke gewonnen. Een opsteker voor de 23-jarige wereldkampioene in aanloop naar de veldrit in Hoogerheide die zondag op het programma staat. Bij de Cyclocross Rucphen ging de winst bij de mannen naar Lars van der Haar, Laura Verdonschot won bij de vrouwen.

Voor De Jong was het de eerste zege in 2017. Voor de regerend wereldkampioene is het een fijne moment om de te winnen, in aanloop naar de veldrit in Hoogerheide zondag. "Deze zege is een mooie opsteker na een trainingsstage", zei De Jong zaterdag kort na haar zege.



ZIE OOK: Veldrit Hoogerheide zondag live bij Omroep Brabant, topfavorieten staan aan de start



Cyclocross Rucphen

Bij de Cyclocross Rucphen pakte Lars van der Haar zijn eerste zege sinds hij terug is van een blessure. In november liep hij een spierscheuring op in zijn bovenbeen. Sinds een maand staat hij weer aan de start. In Brabant pakte hij zijn eerste zege. Beste Brabander was de in Zundert woonachtige Stan Godrie, hij werd derde. David van der Poel eindigde als zesde.



Net als bij de mannen was de winnares bij de vrouwen ook al vrij snel bekend. Laura Verdonschot won met grote afstand, voor de Britse kampioene Nikki Brammeier. Maud Kaptheijns uit Westerhoven werd als nummer drie de beste Brabantse veldrijdster op het terrein dat in 2019 mogelijk het decor is van het NK veldrijden.