Deel van bumper en lamp blijven achter na ongeluk, politie zoekt doorrijder in Citroën DS3

DONGEN - Een automobilist heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag flinke schade aangericht aan een geparkeerde auto op de Monseigneur Nolenslaan in Dongen. Van de linkerachterzijde van de geraakte donkergrijze auto is weinig meer over.

De veroorzaker van het ongeluk reed door maar liet wel een stukje van zijn bumper achter. Volgens politieteam Langstraat is dat onderdeel waarschijnlijk van een zilvergrijze Citroën DS3.



De politie is op zoek naar getuigen of mensen die zo'n Citroën met schade hebben gezien.