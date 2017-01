Mishandeling Facebookbedrieger is terecht volgens moeder slachtoffer: 'Papa is een held'

HELMOND - Nathalie uit Helmond is trots op haar ex-man Mario Haazen. Donderdag sloeg hij een tbs'er het ziekenhuis in die maandenlang zijn 14-jarige dochter met een nepprofiel stalkte. Mario zit sindsdien vast en wordt beschuldig poging tot moord of doodslag.

"Hij heeft gedaan wat iedere vader zou doen", zegt Nathalie. Na een intensieve zoektocht die wekenlang duurde stond de 51-jarige vader donderdagavond in Eindhoven oog in oog met de stalker van zijn dochter. "Mario had de politie gebeld, maar die kwam niet", zegt Nathalie, die het optreden van de politie enorm slap vindt. Mario verloor zijn zelfbeheersing en sloeg de 46-jarige tbs'er en pedofiel het ziekenhuis in.



Jessie

Op haar smartphone heeft Nathalie de foto staan van Jessie, de 17-jarige jongen waar haar dochter smoorverliefd op was. Ze hadden veelvuldig contact via WhatsApp. De gesprekken waren vaak seksueel getint.



Wat het 14-jarige meisje niet wist, was dat de knappe jongen op de foto een Amerikaan was en dat ze contact had met een 46-jarige pedofiel. Toen ze dat hoorde stortte haar wereld in, want het was haar eerste grote liefde.





Gezin geruïneerd

Ondertussen is haar gezin geruïneerd door wat er gebeurde, zegt Nathalie. Haar 14-jarige dochter voelt zich schuldig omdat haar vader in de cel zit. "Het is een verlegen meisje en wat haar is overkomen heeft een enorme impact". Voor Nathalie en de kinderen is er geen twijfel mogelijk: "Papa is een held".



Ondertussen stromen de steunbetuigingen binnen op een speciale Facebookpagina. Veel mensen vinden Mario een held en vinden het goed wat hij heeft gedaan. Hoe het ondertussen met de tbs'er gaat, dat weet Nathalie niet. Ook heeft ze geen contact meer gehad met haar ex-man die in de cel zit.



Volgens Nathalie had de 'Facebookviespeuk' op social media contact met tientallen pubermeisjes. Bij haar dochter had hij zelfs bloemen laten bezorgen. Zij moet er niet aan denken wat er zou zijn gebeurd als het tot een echte ontmoeting was gekomen.