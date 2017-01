'Jezelf uitkleden op straat is toch een beetje eng', maar levert wel 6000 euro op

BREDA - Het zou een filmposter kunnen zijn: twintig mensen die schouder aan schouder over de Grote Markt in Breda rennen. In niets meer dan hun ondergoed naderen ze de finish van een bijzonder rondje hardlopen. Deelnemers aan het ludieke evenement de IJskoude Kilometers haalden ruim 6000 euro op voor twee goede doelen. "Het was in één woord geweldig, maar wel een beetje fris!'

"Je stapt enorm uit je comfortzone wanneer je jezelf midden op straat begint uit te kleden. Maar ja, voor het goede doel doe je dat met liefde en plezier. Wij wisten meteen dat we mee gingen doen." Twee deelnemers blikken direct na afloop terug, nog steeds in enkel een onderbroek. Zij liepen, samen met de andere deelnemers, voor het Nationaal Ouderenfonds en een project voor kansarme meisjes in India.



'Onderbroek ook uit?!'

De deelnemers ging vooraf op zoek naar hun eigen sponsoren. Elke euro die ingezameld werd, zorgde dat de afstand die de deelnemer moest lopen groter werd. De rondes varieerden zaterdag van 2,5 kilometer tot 20 kilometer. Bovendien liep iedereen alleen. Pas op de Grote Markt kwamen de deelnemers bij elkaar, om daar onder de finish door te gaan.



In je onderbroekje bij een temperatuur van slechts een paar graden boven nul door de Bredase straten rennen, leverde uiteraard reacties op: "Mensen moedigden ons vooral aan. En ze riepen dat mijn onderbroek ook uit moest."



Rennen in je ondergoed bleek niet exclusief een mannending. Een dame in sportlingerie heeft net een bos bloemen in ontvangst genomen. Ze heeft er bijna twaalf schaarsgeklede kilometers opzitten. "Het was goed te doen in het zonnetje." Het was haar debuut bij het evenement Koude Kilometers, dat jaarlijks gehouden wordt. "Ik ben altijd wel in voor dit soort geintjes."



'Filmen = doneren'

Ook deze dame zat niet om aandacht verlegen tijdens haar ronde. "Er werd heel veel getoeterd. Ook vroegen veel mensen of ik een weddenschap had verloren. En één autootje bleef mij maar achtervolgen, terwijl ze me filmden. Tegen die jongens heb ik gezegd dat ze ook even moesten doneren.



Winter 2013 zette Bredanaar Tomas Toonders de toon door in z'n eentje zijn kleren uit te trekken voor een onderbroekenrun voor het goede doel. Dat groeide uit tot Koude Kilometers. Ondanks zijn ervaring is het ook voor Toonders elk jaar weer een dingetje om publiekelijk uit de kleren te gaan: "Dat went niet. Ik ben gestart in Wagenberg en om Breda heengelopen. En de eerste paar meters vroeg ik me toch weer even af waar ik mee bezig was. Het is best wel scary maar het is ook ontzettend gaaf. Het geeft heel veel energie en adrenaline."



Grote kans dat zijn in onderbroek gehulde lichaam inmiddels rondgaat op social media: "Nou ja,Ik liep in Terheijden en kwam langs een grote groep jongeren. Die gingen helemaal tekeer, allemaal hun telefoontje erbij. Maar dat levert ook energie op, leuk." En dan begint Toonders toch een beetje te klappertanden. "Ik ga m'n kleren weer eens aantrekken!"