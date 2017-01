Leon van der Zanden zegt optreden af: 'Ik heb geen toiletpapier meer'

GOIRLE - Leon van der Zanden heeft zijn voorstelling van zaterdagavond in Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle af moeten zeggen. De cabaretier heeft een flinke buikgriep opgelopen en heeft 'geen energie meer'.

"En toen kwam opeens meneertje buikgriep langs. Vanochtend een beetje misselijk en veel zin, nu een beetje zin en geen toiletpapier meer", schrijft Van der Zanden op zijn Facebookpagina. "Ik heb niks te geven. Of ja, wel iets te geven maar weet niet of jullie daar op zitten te wachten", grapt hij verder.



De cabaretier zou zaterdagavond om halfnegen zijn voorstelling 'Supergewoon' spelen. Het theater in Goirle heeft alle mensen die een kaartje hadden gekocht, telefonisch op de hoogte gebracht. Het optreden is verplaatst naar 18 maart.