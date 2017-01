Eerbetoon aan Bart de Graaff: 'Jeugd weet niet meer wie hij is en dat moet veranderen'

SINT-OEDENRODE - ‘Ik wou dat ik één keer in mijn leven’, zo luidt de titel van het beroemde duet dat de inmiddels overleden omroepbaas Bart de Graaff en de Rotterdamse zanger Lee Towers samen in 1992 zongen. 25 jaar later is het duet nieuw leven ingeblazen.

Cor Geerings uit Sint-Oedenrode en zijn 11-jarige nichtje Rachel Harks uit Sint-Michielsgestel hebben in december het nummer opnieuw uitgebracht. En niet alleen omdat ze het een prachtig nummer vinden. Geerings (ome Cor voor intimi) is een fan van het eerste uur van Bart de Graaff: “Ik ben ermee opgegroeid. Wat hij ondanks zijn ziekte allemaal heeft weten te bereiken is indrukwekkend.”



Van BOOS naar BNN

De Graaff was eind jaren tachtig presentator van een kinderprogramma op Veronica. In het programma speelde hij dat de baas van een eigen omroep (BOOS). Enkele jaren later richtte hij een eigen publieke omroep op: BNN. De Graaff was op zijn negende jaar betrokken bij een ongeluk. Daarbij liep hij aan zijn verwondingen een bacterie op die een van zijn nieren aantastte. Door de nierziekte ontwikkelde een groeistoornis en was hij klein van stuk.



In mei 2002 overleed Bart de Graaff. Geerings: “In mei is dat vijftien jaar geleden. De jeugd van tegenwoordig weet niet wie Bart de Graaff is en wat hij heeft gedaan op tv. Rachel kent hem via mijn verhalen en wat ik haar heb laten zien. We zijn zelfs samen naar de plek geweest waar hij is begraven. Ik hoop dat de jeugd door dit nummer minstens één keer iets gaat terugkijken van zijn werk, dan is mijn doel bereikt.”



Geerings wil ook zijn nichtje Rachel in het zadel helpen. “Ze kan prachtig zingen. Hopelijk breekt ze met dit nummer door.” Ome Cor en zijn nichtje Rachel stuurden de clip van het nummer ook naar Mirjam de zus van Bart de Graaff. “Via een bericht op Facebook liet ze weten dat ze trots was en ontroerd. Ze kreeg er tranen van in haar ogen.”