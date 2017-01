Na drie operaties en zes chemokuren is Dorien hersteld van borstkanker: nieuw begin voor de Dorini's

BOXTEL - Precies 11 jaar bestaan ze dit jaar: carnavalsduo de Dorini's. Dat moest gevierd worden, en wel met een heuse jubileumtour. Zaterdag trokken ze met een feestbus van Boxtel naar Goirle om hun jubileum te vieren.

Het lijkt alsof het nooit anders geweest is bij de Dorini's. Een feestje bouwen met aanstekelijke nummers is ze op het lijft geschreven.



Maar een jaar geleden zag het leven er heel anders uit voor het carnavalsduo. Er was vreugde, want Marlou kreeg een kindje, maar ook veel verdriet. Dorien had kanker.



Knobbeltje

"In 2015 ontdekte ik een knobbeltje in mijn borst. Ik had dus borstkanker. Met alles erop en eraan. Ik ben het hele traject doorgegaan: mijn haar viel uit en miijn beide borsten en eierstokken zijn weggehaald. het bleek een erfelijk gen."



"Je moet er doorheen", vervolgt Dorien geëmotioneerd. "Het was een moeilijk jaar. Maar door alle vrienden en bekenden die me gesteund hebben, heb ik er een geweldige tijd van weten te maken."



Na drie operaties en zes chemokuren is Dorien hersteld van de ziekte. De Dorini's zien 2017 dan ook als een nieuw begin. "Het wordt een super mooi jaar!", zegt Marlou. "Het is onze dag, met al onze vrienden. We zijn weer helemaal terug."





Om hun 'comeback' te vieren trekt het duo met drie feestbussen vol familie en vrienden van Boxtel naar Esch, Drunen en Gorile. In de kroegen gaat het dak eraf met hun nieuwe carnavalskraker De Nonnen uit het Zuiden."Heerlijk, geweldig, we kunnen ze echt niet missen", aldus een van de vierders. "En dit nummer is kei goed!" "Ze zijn weer helemaal back in town", vindt een ander. "Dus ze gaan vandaag overal laten weten dat ze er weer zijn."