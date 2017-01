Volg hier LIVE de wedstrijd van Jong PSV tegen SC Cambuur

EINDHOVEN - Jong PSV speelt zaterdagavond in eigen huis tegen SC Cambuur. De Eindhovenaren, zevende in de Jupiler League, gaan bij winst Helmond Sport voorbij op de ranglijst. Bij een nederlaag komt nummer elf Cambuur qua punten op gelijke hoogte. Tussenstand: 0-1.

Jong PSV komt al binnen een minuut spelen op achterstand tegen de bezoekers uit Leeuwarden. Na slecht uitverdedigen van Alberto is het Sander van de Streek die met een lage schuiver de score weet te openen. Na de vroege treffer heeft Jong PSV moeite grip te krijgen op Cambuur. Beide ploegen hebben het lastig om kansen te creëren.



Lammers in de spits

Sam Lammers staat weer in de basis bij Jong PSV. De spits ontbrak vorige week bij het duel met FC Den Bosch omdat hij bij de selectie van het eerste elftal zat. Speeltijd kreeg hij niet tegen Excelsior. Het is niet uitgesloten dat Lammers zondag bij de hoofdmacht op de bank zit bij de wedstrijd tegen sc Heerenveen.



Tegen Cambuur gaat de spits op jacht naar zijn elfde Jupiler League-doelpunt van dit seizoen.