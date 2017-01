Twee gewonden bij ongeluk op kruising

UDENHOUT - Op de Kreitenmolenstraat in Udenhout zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen bij een ongeval. Twee auto's botsten op de kruising met de N65 op elkaar.

Door het ongeval zaten twee personen bekneld in hun auto. De brandweer heeft hen bevrijd. De slachtoffers bleven verder ongedeerd en konden na controle in de ambulance naar huis.



Volgens een fotograaf ter plaatse moesten de twee inzittenden van de andere wagen wel naar het ziekenhuis worden gebracht.



Het is niet duidelijk hoe het ongeluk precies kon gebeuren.