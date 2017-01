PSV verkoopt Beto da Silva aan Gremio: 'Gekozen voor zakelijke oplossing'

EINDHOVEN - Luiz Beto da Silva is vanaf zaterdag officieel speler van Gremio. De buitenspeler is door PSV verkocht aan de Braziliaanse club. De Eindhovense club heeft Beto op zijn eigen verzoek laten gaan.

"Hij is van mening dat hij zich kan verbeteren. Wij hebben dat geaccepteerd en gekozen voor een zakelijke oplossing. We wensen Beto oprecht het beste toe", zegt technisch manager Marcel Brands op het digitale thuis van PSV.



Beto, international van Peru, speelde nooit in het eerste elftal bij PSV. Dit seizoen kwam hij elf competitieduels in actie voor Jong PSV, daarin was hij twee keer trefzeker. In totaal kwam hij sinds zijn overstap van Sporting Cristal naar PSV tot 27 wedstrijden en vier treffers voor Jong PSV.



Terugkeer bij Gremio

Beto heeft bij Gremio een contract getekend voor vier jaar. De vleugelaanvaller speelde eerder in de jeugd al voor de club die twee keer kampioen van Brazilië werd.