Jordens Peters baalt van lief Willem II: 'Niet het maximale eruit gehaald tegen Feyenoord'

ROTTERDAM - Willem II had tegen koploper Feyenoord lang de hoop dat er een puntje mee terug naar Tilburg genomen kon worden. De schade bleef beperkt, maar de 1-0 nederlaag kwam toch hard aan bij de Tricolores in De Kuip. En dat verwijten ze vooral zichzelf. "We hebben niet het maximale eruit gehaald."

Willem II kwam naar Rotterdam in de wetenschap dat er de afgelopen jaren nog wel eens gestunt werd in De Kuip. Ook nu bleken de Tilburgers een stugge ploeg om te bespelen. Na de 1-0 van Toornstra bleef Willem II lang in de race, maar volgens aanvoerder Jordens Peters was de ploeg te lief. "We misten de overtuiging om Feyenoord onder druk te zetten. Het gevoel overheerst dat we er te weinig uit hebben gehaald. Jammer, want er was wat mogelijk vandaag."



Ook Feyenoord-huurling Jari Schuurman steekt de hand in eigen boezem: "Er zat meer in. Het was niet genoeg wat we lieten zien, we verloren te veel persoonlijke duels. Dan ga je van Feyenoord zeker niet winnen."



"Jammer van mijn kans, ik wilde hem in de hoek schieten", vervolgt Schuurman, die in de eerste helft dicht bij een goal was. In de tweede helft zorgde Lieftink met een kopbal nog bijna voor de gelijkmaker. "Dat zijn de momenten dat het moet gebeuren", zo weet Peters dat de kansen schaars zijn op bezoek in De Kuip. "Maar al met al hebben we niet het maximale eruit gehaald."



Het mooiste moment van de avond voor Schuurman volgde toen hij in de tweede helft gewisseld werd. Ook het Rotterdamse legioen applaudisseerde voor de middenvelder die dit jaar van Feyenoord gehuurd wordt. "Mooi dat er nog geklapt werd. Hopelijk wordt Feyenoord kampioen en gaan wij weer wedstrijden winnen."