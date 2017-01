Basketballers New Heroes geven zege in slotminuut weg, nederlaag in Leiden

LEIDEN - New Heroes heeft zaterdagavond een nederlaag geleden op bezoek bij ZZ Leiden. Halverwege het vierde kwart stond de ploeg uit Den Bosch nog zeven punten voor, uiteindelijk stapte het met een 62-60 nederlaag van het veld.

Na het eerste en tweede kwart stond ZZ Leiden op voorsprong tegen New Heroes. Ook halverwege het derde kwart was er nog weinig aan de hand. Aan het einde van het derde kwart was er echter ineens een voorsprong voor New Heroes: 45-53.



Halverwege het vierde kwart stond de ploeg uit Den Bosch zeven punten voor: 49-56. Een zege leek in de maak. New Heroes had echter geen antwoord op het slotoffensief van ZZ Leiden. Na een fraaie inhaalrace stond het in de laatste minuut 60-60, Mohamed Kherrazi zorgde vervolgens voor de winst van Leiden.



Een week geleden was New Heroes de ploeg die in de slotfase de winst naar zich toe wist te trekken. Rotterdam verloor toen door een buzzer beater.