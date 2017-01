Kleinzoon redt oma bij brand Margrietstraat Waalwijk

WAALWIJK - Een huis en het gebouw van Zorgpunt aan de Margrietstraat in Waalwijk hebben in de nacht van zaterdag op zondag brandschade opgelopen.

De vlammen sloegen uit een busje dat tussen het huis en het gebouw stond en vlam had gevat. Hoe dit kon gebeuren, is nog niet bekend.



In het huis waar het busje naast geparkeerd stond, woont een vrouw. Haar kleinzoon kwam op het moment van de brand toevallig langsgereden. Toen hij het vuur zag, sloeg hij een ruit van het huis in om zijn oma in veiligheid te brengen.