Auto rijdt tegen huis Dommelseweg Valkenswaard

VALKENSWAARD - Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag tegen de zijkant van een huis aan de Donmelseweg in Valkenswaard gereden. Hoe dit kon gebeuren, is niet duidelijk.

Vanwege de harde klap schrokken de bewoners wakker. De bestuurder van de auto reed na de botsing nog vijftig meter door en sloeg de Kerkweg in.



Volgens getuigen stapte de man vervolgens met een bebloed gezicht wild uit de auto. Hij is meegenomen naar het politiebureau.