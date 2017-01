Lammetjes geboren bij schaapskudde Loonse en Drunense Duinen: 'Ze kunnen heel goed tegen de kou'

DRUNEN - Bij nationaal park De Loonse en Drunense Duinen zijn in de nacht van zaterdag op zondag lammetjes geboren. "Er lagen er rond acht uur twaalf", liet schaapsherder Bart van Ekkendonk zondagochtend weten.

Normaal gesproken worden de eerste lammetjes pas geboren aan het eind van februari of begin maart. "Er wordt vaak gezegd dat dit vroeg is, maar ik noem het relatíef vroeg", vertelt Van Ekkendonk.



Buiten bevallen

"Kijk, wij doen landschapsbeheer met de schapen. Zij worden van begin april tot eind november ingezet voor het onderhoud van terreinen van Natuurmonumenten, waterschappen, De Efteling en gemeenten. In de winter hebben wij geen betaald werk voor de schapen. Dus als we zorgen dat er dan lammetjes geboren worden, hebben wij onze handen daarvoor vrij. We zetten dus vrij vroeg de rammen bij de ooien en dan wordt er relatief vroeg gedekt. Dus dan heb je relatief vroeg lammetjes."



Het is natuurlijk nu wel winter, maar dat maakt volgens Van Ekkendonk weinig uit. "De schapen kunnen heel goed tegen de kou. De ooien hebben een dikke laag wol en als het lammetje genoeg kan drinken - als de ooi genoeg melk produceert - dan gaat de 'verwarming' van zo'n lammetje aan en dan gaat het goed. De schapen zijn nu in de stal, maar dat hoeft eigenlijk niet eens. Ze zouden ook gewoon buiten kunnen bevallen."