Keileuk: Een stugge Zeeuw en een trotse Friezin runnen samen een Oeteldonkse feestwinkel

DEN BOSCH - Wat moet ik aan met de carnaval is een vraag die bij Bosschenaren nauwelijks speelt. Wie carnaval viert in Oeteldonk draagt op z'n minst de kleuren rood, wit en geel, op de jas of kiel en ook als sjaal om de nek. De Bossche carnavalswinkel Oeteljee is een zaak die zich heeft gespecialiseerd in Bossche carnavalskleding. Geen Tiroler- of zeeroverkostuums, maar alleen Bosch spul. Op zich is zo'n winkel al bijzonder, maar de afkomst van de eigenaren maakt het nog een tikkeltje gekker.

Anneke Cevaal, de eigenaresse van feestpaleis Oeteljee, is van origine namelijk geen Oeteldonkse maar een trotse Friezin. Manlief Jordy komt zelfs uit het stugge Zeeland. Een provincie waar ze nou ook niet echt voorop lopen om carnaval te vieren.



Ondanks hun niet carnavaleske achtergrond runnen ze wel een zeer succesvolle Oeteldonkse winkel. "Wij onderscheiden ons enorm door onze eigen producten te maken en dat willen de mensen ook, authentieke Bossche producten."



Oeteljee

Anneke Cevaal was al jaren ontwerpster en maakster van op maat gemaakte dameskleding, tot het Oeteldonkse virus toesloeg.



"De vraag naar originele Oeteldonkse feestkleding nam zo'n vlucht in mijn atelier dat ik op een gegeven moment helemaal overgestapt ben. De naam Oeteljee verwijst echter nog steeds naar beide disciplines, het is een samenvoeging van atelier en Oeteldonk."





Atelier werd feestatelier

Achter de winkel aan de Orthen in Den Bosch is het nog steeds volop atelier, geen haute couture meer, maar een atelier waar keihard wordt gewerkt aan Bossche feestkleding.



Twee borduurmachines staan bijna 24 uur per dag te ratelen en de door naaisters bediende naaimachines ratelen gezellig mee. "Van alles wordt hier gekocht en veel mensen brengen hun kiel of jas naar ons om die te laten oppimpen, uiteraard in de kleuren van Oeteldonk."



Heel het jaar carnaval

In het pand aan de Orthen zitten ze pas een halfjaartje. "We waren uit ons vorige pand gegroeid, dat kon echt niet meer." Aan de Orthen is het, het hele jaar carnaval. 365 dagen per jaar zijn de kleuren in de winkel rood, geel en wit: de Oeteldonkse kleuren.



"Het is nu ongelofelijk druk, maar direct na carnaval begin ik alweer met het ontwerpen van nieuwe epauletten, draaginsignes, jasje en kielen. Carnaval is het hier het hele jaar", besluit Anneke Cevaal.