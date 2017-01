Kinderen zakken door ijs Ravelijn op den Zoom in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Bij het Ravelijn op den Zoom in Bergen op Zoom zakten zondagochtend kinderen door het ijs. Rond kwart voor twaalf waren ze weer veilig aan de kant, meldt de politie.

Om hoeveel kinderen het ging, is niet bekend. De politie waarschuwt dat natuurijs niet overal betrouwbaar is.



Zon schijnt volop

In de nacht van zaterdag op zondag vroor het zes graden, maar de temperatuur liep in de loop van de ochtend snel op. Er staat namelijk weinig wind en de zon schijnt volop.



Zondagmiddag dooit het een aantal uren licht, met een maximumtemperatuur ongeveer drie graden.



De Keen en IJsco

Ook de ijsbaan die wijkvereniging De Keen in Etten-Leur had aangelegd, werd zondagochtend niet stevig genoeg bevonden. Toch koos een aantal mensen er voor om daar gewoon te gaan schaatsen. "Er mag wel op gespeeld worden, om er toch nog zoveel mogelijk plezier van te hebben", liet de wijkvereniging op Facebook weten. "Maar kijk uit aan de randen, daar scheurt het ijs makkelijk."





Bij ijsclub IJsco aan de Elskensweg in Oosterhout werden zondag enkele plekken met roodwit lint afgezet, omdat het ijs daar wat minder dik is. Maar verder kan daar prima geschaatst worden.