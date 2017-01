Kijk hier live naar de wereldbeker veldrijden in Hoogerheide

HOOGERHEIDE - De wereldbekerwedstrijden veldrijden bij de mannen en vrouwen in Hoogerheide zijn zondagmiddag live te zien bij de Omroep Brabant, zowel op internet als op tv.

Om 13.35 uur komen de vrouwen als eersten in actie. De strijd om de winst gaat tussen de 'gebruikelijke namen'. Voor Thalita de Jong is het een thuiswedstrijd, ze kan op de fiets naar het parcours gaan. De Ossendrechtse werd vorig jaar tweede, achter Sophie de Boer. Marianne Vos staat in het rood-wit-blauw aan de start. Vos heeft de meeste zeges op haar naam staan in de GP Adrie van der Poel, drie keer won ze de veldrit in Hoogerheide.Bij de mannen, die om 15.00 uur van start gaan, is Mathieu van der Poel de grote topfavoriet voor de zege in de wereldbekerwedstrijd. De laatste twee edities kwam de Nederlands kampioen als eerste over de finish. Grote concurrent Wout van Aert, in de afgelopen twee edities tweede, ontbreekt. Problemen met de knie zorgen ervoor dat hij niet aan de start verschijnt.Ook Lars Boom laat de finale van de wereldbeker aan zich voorbij gaan. De Vlijmenaar geeft de voorkeur aan wegkilometers in Spanje. Boom hoopt volgende week wel geselecteerd te worden voor het WK in Luxemburg.Het commentaar bij de wedstrijden wordt verzorgd door sportverslaggever Paul Post en Johan van de Ven.