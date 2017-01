Valpartij Thalita de Jong in veldrit Hoogerheide, Ossendrechtse naar ziekenhuis voor onderzoek

Thalita de Jong probeert na haar val nog door te rijden, maar stapt even later uit de wedstrijd

HOOGERHEIDE - Veldrijdster Thalita de Jong is in de eerste ronde van de veldrit in Hoogerheide ten val gekomen. De renster uit Ossendrecht probeerde daarna het nog wel, maar stapte kort tijd later uit de wedstrijd. De Jong is direct naar het ziekenhuis gegaan voor onderzoek. Het is nog niet duidelijk of de valpartij gevolgen heeft voor het wereldkampioenschap van volgende week.

Het is nog niet duidelijk of De Jong geblesseerd is geraakt door de val en wat de gevolgen zijn voor het WK veldrijden volgende week in het Luxemburgse Bieles. Thalita de Jong is de regerend wereldkampioene veldrijden.



De Jong ging snel van start en reed vanaf de start op de eerste positie. De oorzaak van de valpartij is niet duidelijk.