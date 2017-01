Arijan van Bavel opnieuw de theaters in: 'Lachen blijft het belangrijkste'

TILBURG - Arijan van Bavel mag bij het grote publiek dan wel bekend zijn als Adje van Nispen, maar vanaf maandag staat hij samen met Mariska van Kolck in de theaters met de klucht Boeing Boeing. Dat vertelt hij in de talkshow KRAAK.

De klucht, een kort toneelstuk met veel sketches, speelt zich af in de jaren zestig waarin vliegtuigen nog vrij onbekend waren bij het grote publiek. Arijan speelt de rol van Robert, een vriend van de hoofdrol piloot Bas Muijs. De piloot onderhoudt een relatie met drie stewardessen, die dat niet van elkaar weten. "Het gaat er vooral om dat er gelachen wordt. Ik wil dat mensen thuis komen en een goede avond gehad hebben", zegt Van Bavel bij KRAAK.



'Publiek moet vooral lachen'

Van Bavel koos voor de vorm van een klucht, omdat deze theatervorm steeds zeldzamer wordt. "Er zit geen moraal in de voorstelling, we willen vooral ons publiek aan het lachen maken," zegt Arijan.



Ondanks dat hij al jaren geleden afscheid nam van zijn alter ego Adje van Nispen, wordt hij er nog steeds door herkend. "Ik ging op vakantie naar Suriname, waar ik dacht betrekkelijk rustig vakantie te kunnen vieren. Bij aankomst op het vliegveld werd een hele groep Surinaamse vrouwen helemaal wild toen ze mij zagen", lacht Van Nispen. "Plan mislukt!"



'De leverancier van plezier'

Uiteindelijk wil Arijan vooral de 'leverancier van plezier' zijn, niet alleen met voorstellingen, maar ook bijvoorbeeld met zijn pretpark De Waarbeek in het Overijsselse Hengelo. De klucht Boeing Boeing speelt onder andere in Waalwijk, Veghel en Goirle.