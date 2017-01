Kippenvelmoment: Feyenoord-aanhang zingt voor overleden fan uit Gemert

GEMERT - Een regelrecht ‘kippenvelmoment’ in de twaalfde minuut van de wedstrijd zaterdagavond tussen Feyenoord-Willem II. De aanhang van de Rotterdamse club zong massaal 'You'll never walk alone' als eerbetoon aan de overleden supporter Kees van Sinten uit Gemert.

Van Sinten kwam in december om het leven bij een verkeersongeluk in Beek en Donk. De Feyenoord-fan reed op een scooter en werd geschept door een auto. Via Facebook riepen vrienden op om tijdens de eerstvolgende thuiswedstrijd van de Rotterdamse club massaal 'You'll never walk alone' te zingen.



“Het was een kippenvelmoment”, vertelt Mark, een van de initiatiefnemers. “Het viel bijna nog in het water, want Willem II kreeg precies in de twaalfde minuut een grote kans. Gelukkig werd het lied toch nog opgepikt.”