Mathieu van der Poel onzichtbaar in WB-finale Hoogerheide, zege Lars van der Haar

HOOGERHEIDE - Mathieu van der Poel heeft zondag geen rol van betekenis gespeeld bij de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide. De Nederlands kampioen reed een ongeïnspireerde wedstrijd en finishte ver achter de winnaar Lars van der Haar.

Van der Poel gaf uiteindelijk ruim twee minuten toe op Van der Haar. Corné van Kessel uit Veldhoven eindigde knap als derde.



Van der Poel heeft een oefenstage in Spanje achter de rug en kwam in het koude Hoogerheide niet in het stuk voor. “Het was niet wat ik ervan verwacht had. Ik had gedacht beter voor de dag te komen”, zei Van der Poel na afloop. “Het is verder niet belangrijk, volgende week wel. Al ben ik wel een beetje teleurgesteld.”“Bij de eerste demarrage voelde ik al dat er niks op zat. Ik had toch vermoeide benen, technisch was het niet goed en op een slechte dag valt alles tegen.”