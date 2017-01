Oppermachtige Dick Jaspers wint Masters driebanden

BERLICUM - Biljarter Dick Jaspers heeft zondag in Berlicum zijn titel in de Masters driebanden heroverd. Het was al zijn zeventiende titel in het toernooi waarin de beste Nederlandse biljarters elkaar treffen.

De veteraan uit Sint Willebrord was in de finale veel te sterk voor Glenn Hofman. Na achttien beurten had Jaspers de benodigde 40 caramboles al bij elkaar; Hofman had er toen pas negentien.



Jaspers was ongenaakbaar in de Masters. De 51-jarige prof rekende in de kwartfinales overtuigend af met Dave Christiani (40-25) en was inde halve finales te sterk voor Jean van Erp uit Heeswijk-Dinther (40-27).



Wereldranglijst

Met de eindzege verdiende Jaspers volgens de biljartbond KNBB precies genoeg punten om de eerste positie op de wereldranglijst over te nemen van de Belg Frédéric Caudron.



Jaspers moest drie jaar wachten op zijn nieuwe titel in de Masters. In 2015 was Van Erp de sterkste en vorig jaar won Raimond Burgman.