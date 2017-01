Volg hier LIVE de wedstrijd PSV - sc Heerenveen, tussenstand 1-1

EINDHOVEN - Na de zege van Feyenoord en Ajax kan PSV zich zondagmiddag geen misstap veroorloven tegen sc Heerenveen. Het thuisduel met de Friezen begint om 16.45 uur. Omroep Brabant houdt het wedstrijdverloop live bij.

1-1!

Loon naar werken voor PSV, dat via Davy Pröpper langszij komt!





Pech PSV

Het zit PSV niet mee. Luuk de Jong met een goede inzet van afstand, Pereiro mist opnieuw van dichtbij en een kopbal van Schwaab raakt de lat. Nog steeds 0-1.



Geel Guardado

Arbiter Nijhuis trekt een gele kaart voor Guardado na een overtreding op Bijker. Twintig minuten onderweg in Eindhoven.



Zes minuten onderweg in Eindhoven en Heerenveen breekt de ban! Ghoochannejhad met een beauty, waarna Pereiro luttele minuten later een enórme kans op de 1-1 mist. Zijn inzet van een meter of vier wordt van de lijn gehaald.Trainer Phillip Cocu koos voor dezelfde basisopstelling als tegen Excelsior. Hij zal vooral zijn hoop hebben gevestigd op aanvaller Luuk de Jong, die al acht keer scoorde tegen de Friezen in de Eredivisie.