Kickbokser Robin van Roosmalen verliest wereldtitel vedergewicht op de weegschaal

DEN BOSCH - Kickbokser Robin van Roosmalen uit Den Bosch heeft vrijdagnacht misschien wel de meest pijnloze nederlaag ooit in zijn carrière geleden.

De Bosschenaar werd niet geveld door een gerichte trap op zijn elleboog of door een linkse directe, maar door de naald van een weegschaal.



Die wees onverbiddelijk aan dat Van Roosmalen 200 gram te zwaar was om zijn Glory-wereldtitel in het vedergewicht tegen de Canadees Matt Ebree te mogen verdedigen. “Op mijn eigen weegschaal was ik steeds op het juiste gewicht. Ik heb vooraf steeds gevraagd om het gewicht te vergelijken met de officiële weegschaal, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Bij het officiële weegmoment bleek ik 200 gram te zwaar en mocht ik mijn wereldtitel niet verdedigen.”



Knullig en ongelooflijk

Knullig, maar ook ongelooflijk. Met die kwalificatie was Van Roosmalen het wel eens, vertelde hij zondag lachend in het radioprogramma Sportlunch. Toch verscheen Van Roosmalen in de ring tegen de Canadees. “Ik had de wedstrijd kunnen laten lopen, maar daar ben ik te trots voor”, zegt Van Roosmalen die de wedstrijd wist te winnen. “Bij verlies was de wereldtitel naar de Canadees gegaan. Nu is de wereldtitel vacant en ben ik de eerste uitdager. Wie mijn tegenstander wordt is niet bekend."